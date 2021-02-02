Иммунолог назвал срок отмены масочного режима

Необходимость в медицинских масках может исчезнуть ближе к концу весны. Об этом радио Sputnik рассказал доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, иммунолог Владислав Жемчугов.

По его словам, масочный режим можно будет отменить, когда среди населения сформируется достаточная иммунная прослойка. В нее войдут как привитые граждане, так и переболевшие COVID-19. Всего же, уточнил он, в каждом регионе должно оказаться до 60–70 процентов людей с антителами.

Ближе всего к этому показателю, рассказал Жемчугов, подошла Москва.

Ранее Жемчугов рассказал, что вирусу все труднее найти новых «жертв»: ему становится сложно обнаружить не зараженных, не вакцинированных, и не контактировавших с ним людей. Он пояснил, что это «естественный процесс для любой эпидемии».

2 февраля в Роспотребнадзоре также дали прогноз по снижению заболеваемости коронавирусом. Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что в России отмечается устойчивая тенденция к сокращению числа заражений коронавирусной инфекцией. Эксперт подчеркнула, что эпидемическая ситуация начала стабилизироваться. Она объяснила данные изменения набирающей обороты массовой вакцинацией, соблюдением эпидемиологических мер, а также тем, что часть россиян уже переболела и приобрела естественный иммунитет.