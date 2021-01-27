У коронавируса в России заметили трудности с поиском новых «жертв»

Коронавирусу все труднее найти новых «жертв», рассказал иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, передает РИА Новости.

Он заметил, что вирусу становится сложно обнаружить не зараженных, не вакцинированных, и не контактировавших с ним людей.

Жемчугов указал, что это естественный процесс для любой эпидемии.

Ранее эпидемиолог Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал, что в России существует риск усиления эпидемии коронавируса. Он рекомендовал носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию на фоне смягчения ограничений в Москве. Своим указом мэр столицы Сергей Собянин разрешил барам и ресторанам работать после 23:00, а организациям самостоятельно принимать решения о переводе сотрудников на удаленку.

За последние сутки по всей стране выявили 17 741 случай коронавируса. С начала пандемии в России выявлено 3 774 672 заражения, 594 летальных исхода и 27 922 выздоровления.