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У коронавируса в России заметили трудности с поиском новых «жертв»

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Фото: Роман Яровицын / «Коммерсантъ»

Коронавирусу все труднее найти новых «жертв», рассказал иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, передает РИА Новости.

Он заметил, что вирусу становится сложно обнаружить не зараженных, не вакцинированных, и не контактировавших с ним людей.

Жемчугов указал, что это естественный процесс для любой эпидемии.

Ранее эпидемиолог Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал, что в России существует риск усиления эпидемии коронавируса. Он рекомендовал носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию на фоне смягчения ограничений в Москве. Своим указом мэр столицы Сергей Собянин разрешил барам и ресторанам работать после 23:00, а организациям самостоятельно принимать решения о переводе сотрудников на удаленку.

За последние сутки по всей стране выявили 17 741 случай коронавируса. С начала пандемии в России выявлено 3 774 672 заражения, 594 летальных исхода и 27 922 выздоровления.

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