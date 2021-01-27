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Инфекционист заявил о невосприимчивости половины москвичей к коронавирусу

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Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Около половины населения Москвы уже не восприимчивы к коронавирусу. Об этом заявил инфекционист Евгений Тимаков, передает РИА Новости.

По словам специалиста, в каких-то регионах доля невосприимчивых к COVID-19 жителей составляет 50-60 процентов, где-то еще только 30-40 процентов. Он допустил, что в Москве показатель может превышать 50 процентов.

Тимаков также заявил, что катастрофы из-за смягчения коронавирусных ограничений в столице не произойдет. По его словам, после Нового года ситуация стабилизировалась и резкой вспышки заболеваемости не было, а число заболевших и госпитализированных снижается. Он указал, что экономика не должна пострадать, так как иначе бизнес разрушится полностью.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому требование перевести 30 процентов сотрудников на удаленную работу приобретает рекомендательный характер и руководство организаций будет самостоятельно принимать решение. Кроме того, градоначальник разрешил барам и ресторанам Москвы работать после 23:00. Решения были приняты в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в столице.

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