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Онищенко призвал снять все ограничения из-за коронавируса

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Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

В России уже можно снять все ограничения, а власти следует больше доверять людям. Об этом заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН.

«Я бы сегодня открыл возможность и для работы предприятий общественного питания. (...) В том числе можно дать людям возможность посидеть в ресторане после 11 вечера. Соблюдая дистанцию, но нужно сделать», — сказал Онищенко.

Вместе с тем он призвал обратить внимание на такую категорию людей, как «суперзаразители», которые могут за вечер заразить несколько сотен человек. «А так можно разрешать все!» — заявил Онищенко, подчеркнув, что самая эффективная защита — это вакцинация.

«И по мере того, как будет накапливаться количество людей, прошедших вакцинацию, будут снимать ограничения. В Москве, как сообщают, 220 тысяч человек получили полный цикл иммунизации. Этих людей уже не надо так строго ограничивать с точки зрения посещения культурных мероприятий», — отметил депутат.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в России появилась возможность аккуратно снимать ограничения. Он отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется. О спаде заболеваемости говорил и мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, власти начинают «открывать город для нормальной жизни».

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