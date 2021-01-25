Собянин объявил о спаде эпидемии коронавируса в Москве

Эпидемия коронавируса в Москве пошла на спад. Об этом объявил мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.

«В Москве минимальные ограничения по сравнению с тем, что вводится в других городах. (...) Мы начали постепенно, шаг за шагом, открывать город для нормальной жизни», — сказал градоначальник.

Ранее в Москве отменили часть ограничений по коронавирусу. В частности, прекратил действовать запрет на работу музеев, библиотек и других учреждений культуры. К очному обучению вернутся учащиеся колледжей, спортивных школ, учреждений дополнительного образования, которые находятся в ведении столичного правительства. Транспортные карты учащихся разблокированы. После 6 февраля будет решаться вопрос о продлении дистанционной учебы для студентов вузов.

По словам Сергея Собянина, ситуация с коронавирусом в столице «внушает осторожный оптимизм», в связи с чем и появилась возможность отменить часть ограничений. Власти будут следить за эпидемиологической ситуацией, и если улучшение продолжится, то последуют дополнительные смягчения, пообещал он.

Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировали 915 508 случаев коронавируса. За последние сутки выявили 2382 случаев, свидетельствуют данные федерального оперштаба.