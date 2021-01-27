В Роспотребнадзоре рассказали о риске усиления эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса может усилиться, поэтому нельзя отказываться от масок и перчаток на фоне смягчения ограничений врачей. О рисках рассказал эпидемиолог Роспотребнадзора Вадим Покровский, передает «Говорит Москва».

По словам специалиста, защитные средства будут необходимы до появления иммунной прослойки у населения. Он заявил, что пока сложно оценить последствия открытия ночных баров.

Покровский добавил, что кроме ношения масок и перчаток надо соблюдать дистанцию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому бары и рестораны столицы могут продолжать работу после 23:00. Кроме того, он придал рекомендательный характер требованию перевести 30 процентов сотрудников организаций на дистанционную работу — решение об этом будет принимать руководство.

За последние сутки в столице выявили 1837 новых случаев коронавируса, по всей стране — 17 741. С начала пандемии в России выявлено 3 774 672 заражения, 594 летальных исхода и 27 922 выздоровления.