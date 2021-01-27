В России выявили 17 741 новый случай коронавируса

В России за последние сутки выявили 17 741 новый случай коронавируса в 85 регионах. Всего с начала эпидемии зафиксировано 3 774 672 заражения. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.

Больше всего заражений зарегистрировано в Москве (1837), Санкт-Петербурге (1813) и Московской области (928). Меньше всего — в Тыве (!0), Ненецком (8) и Чукотском (5) автономном округах.

За последние 24 часа выявлено 594 летальных исхода. Общее число смертей с начала пандемии составило 71 076.

За сутки зафиксировали 27 922 выздоровления. За весь период вылечилось 3 202 483 пациента.