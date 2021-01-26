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В России выявили 18 241 новый случай заражения коронавирусом

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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В России за последние 24 часа выявлен 18 241 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах. Всего с начала эпидемии зафиксировано 3 756 931 инфицирование, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего зараженных за день появилось в Москве — 2317. Далее идут Петербург (1510) и Подмосковье (1129). Меньше всего инфицирований произошло на Чукотке (5), в Туве (6), Ненецком округе (6), республике Алтай (9).

За все время пандемии в России вылечился 3 174 561 зараженный, в том числе 23 798 человек за последний день.

За сутки в стране скончались 564 пациента с COVID-19, общее число погибших увеличилось до 70 482.

Антирекорд по суточной смертности в 2021 году был достигнут 21 января. Тогда умерли 612 человек.

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