Врач спрогнозировал срок заметного снижения заболеваемости коронавирусом

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов спрогнозировал срок заметного снижения заболеваемости коронавирусом в России. По его словам, оно начнется уже в марте, передает РИА Новости.

Как пояснил врач, обычно фаза стабилизации длится месяц-полтора, то есть нынешняя тенденция будет сохраняться до конца февраля. Заметное снижение показателей заболеваемости может начаться уже в марте, добавил он.

По словам Горелова, в мае показатели могут приблизиться к тем, которые были летом прошлого года. Он добавил, что вирус полностью не исчезнет, но заболеваемость снизится.

Ранее Горелов объяснил снижение числа новых случаев коронавируса в России. По его словам, это произошло благодаря новогодним праздникам. Цепочки передачи вируса разорвались, так как граждане фактически находились на изоляции в течение инкубационного периода коронавируса, добавил он.