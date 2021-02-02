В Роспотребнадзоре дали прогноз по снижению заболеваемости коронавирусом. Об этом заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала ТАСС.

По ее словам, в России отмечается устойчивая тенденция к сокращению числа заражений коронавирусной инфекцией. Эксперт подчеркнула, что эпидемическая ситуация начала стабилизироваться. Она объяснила данные изменения набирающей обороты массовой вакцинацией, соблюдением эпидемиологических мер, а также тем, что часть россиян уже переболела и приобрела естественный иммунитет.

При этом специалист рассказала, что в конце зимы или начале весны могут наблюдаться небольшие подъемы заболеваемости коронавирусом из-за того, что в это время года создается наиболее благоприятная погода для циркуляции большинства ОРВИ.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал долю переболевших коронавирусом россиян. По его словам, на конец января вирусом переболели менее трех процентов жителей страны.