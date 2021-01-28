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ВОЗ подтвердила 100 миллионов заражений коронавирусом в мире

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Фото: Susana Vera / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что в мире 100 миллионов зараженных коронавирусом. Об этом говорится на сайте организации.

По данным ВОЗ, 100 200 107 человек заражены коронавирусной инфекцией. Более 2,1 миллиона человек погибли от осложнений, вызванных пневмонией COVID-19. Больше всего заразившихся в США — 25 миллионов человек. На втором месте Индия с 10,7 миллиона, затем Бразилия — там около 9 миллионов зараженных. В России 3,7 миллиона инфицированных.

Ранее в ВОЗ рассказали о парадоксе пандемии: с одной стороны, старт вакцинации дает миру надежду на скорое окончание пандемии. Вместе с тем возникают все новые, нередко более заразные мутации вируса, что ведет к ужесточению ограничительных мер.

Проект университета Джонса Хопкинса, ведущий статистику по пандемии COVID-19, писал о 100 миллионах заражений еще 26 января.

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