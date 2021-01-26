Врачи оценили лекарство против COVID-19 от создателя «Новичка»

Противовирусное и иммуномодулирующее средство против COVID-19, выпуск которого анонсировал один из создателей нервно-паралитической системы «Новичок» Леонид Ринк, вызывает сомнения у врачей. Свою оценку этому препарату в разговоре с телеканалом «360» дали врач-терапевт высшей категории и член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов и бывший руководитель аптечной сети «Дальхимфарм» Ирина Булыгина.

«Все, что касается иммуномодулирующих веществ, — это все почему-то исключительно отечественные разработки, никто за рубежом о них не знает и ими не пользуется», — отметил Водовозов. По его словам, в медицине работает золотое правило — не трогать то, что и так работает. А иммунная система человека работает. Вмешиваться в нее нецелесообразно, поскольку «мы не так много знаем об иммунитете».

Его слова подтвердила и Булыгина. Фармацевт отметила, что 90 процентов подобных разработке Ринка препаратов не имеют доказанной терапевтической эффективности, лишь единицы проходили серьезные клинические испытания. Также Булыгина предупредила, что от иммуномодулирующих лекарств могут возникнуть последствия более серьезные, чем от антибиотиков.

Ринк анонсировал выпуск лекарства от коронавируса 26 января. По его словам, препарат — обновленная версия синтезированного в СССР «Диуцифона», который применяли для лечения лепры. Внутри препарата соединены сильное зарубежное противовирусное средство «Дапсон» и две молекулы метилурацила, которые активизируют обмен веществ в тканях и стимулируют процесс регенерации, отметил ученый.