Россия
 
Последние новости
Биолог назвала предельный возраст для вакцинации от коронавируса
Названы регионы с самой благоприятной ситуацией по COVID-19
Россиянка умерла на праздновании своего дня рождения
Названа доля одобряющих первые дни президентства Байдена американцев
Пушков указал на намек администрации Байдена Путину
США обязали всех авиапассажиров сдавать тест на коронавирус
Раскрыты самые частые жалобы перенесших коронавирус пациентов
Главой Минфина США впервые стала женщина
Академик оценил опасность вакцинации для бессимптомных носителей COVID-19
Новости партнеров
Прослушать новость

Разработчик «Новичка» анонсировал выпуск лекарства от коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Леонид Ринк
Леонид Ринк
Фото: Андрей Веселов / РИА Новости

Один из создателей нервно-паралитической системы «Новичок» Леонид Ринк анонсировал выпуск лекарства от коронавируса. Об этом он рассказал РИА Новости.

В ближайшее время он представит противовирусное и иммуномодулирующее средство «Иммофон», способное бороться с рядом вирусных заболеваний, в том числе COVID-19. «Оно великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм, который, по мнению многих специалистов, является одной из причин смертности от COVID-19», — объяснил Ринк.

По его словам, препарат — обновленная версия синтезированного в СССР «Диуцифона», который применяли для лечения лепры. Препарат до 2000-х входил в список жизненно важных лекарств. В новом средстве устранен главный недостаток советской разработки — плохое растворение в воде и, соответственно, в плазме крови. Внутри препарата соединены сильное зарубежное противовирусное средство «Дапсон» и две молекулы метилурацила, которые активизируют обмен веществ в тканях и стимулируют процесс регенерации, отметил ученый.

Также средство можно будет применять для лечения красной волчанки, склеродермии, ревматойдного артрита, псориаза, аллергии и лейкозов, заболеваний легких. Одна доза препарата будет стоить ориентировочно около одной тысячи рублей.

В настоящее время тестирование лекарства проведено на 700 пожилых пациентах-добровольцах. По итогам исследования не было зафиксировано ни одной тяжелой стадии болезни и ни одной смерти после заражения.

Ринк предложил бороться с коронавирусной инфекцией с помощью «Диуцифона» в апреле 2020-го. Он отметил, что лекарство отлично справлялось с иммунными нарушениями и самыми сильными легочными патологиями. Разработчик вещества призывал активировать процесс усовершенствования препарата.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Разработчик «Новичка» обвинил коллегу в продаже вещества криминалитету
Создатель «Новичка» сравнил его эффективность с ядерной бомбой
Создатель «Новичка» описал первые минуты в случае отравления ядом