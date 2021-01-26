Разработчик «Новичка» анонсировал выпуск лекарства от коронавируса

Один из создателей нервно-паралитической системы «Новичок» Леонид Ринк анонсировал выпуск лекарства от коронавируса. Об этом он рассказал РИА Новости.

В ближайшее время он представит противовирусное и иммуномодулирующее средство «Иммофон», способное бороться с рядом вирусных заболеваний, в том числе COVID-19. «Оно великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм, который, по мнению многих специалистов, является одной из причин смертности от COVID-19», — объяснил Ринк.

По его словам, препарат — обновленная версия синтезированного в СССР «Диуцифона», который применяли для лечения лепры. Препарат до 2000-х входил в список жизненно важных лекарств. В новом средстве устранен главный недостаток советской разработки — плохое растворение в воде и, соответственно, в плазме крови. Внутри препарата соединены сильное зарубежное противовирусное средство «Дапсон» и две молекулы метилурацила, которые активизируют обмен веществ в тканях и стимулируют процесс регенерации, отметил ученый.

Также средство можно будет применять для лечения красной волчанки, склеродермии, ревматойдного артрита, псориаза, аллергии и лейкозов, заболеваний легких. Одна доза препарата будет стоить ориентировочно около одной тысячи рублей.

В настоящее время тестирование лекарства проведено на 700 пожилых пациентах-добровольцах. По итогам исследования не было зафиксировано ни одной тяжелой стадии болезни и ни одной смерти после заражения.

Ринк предложил бороться с коронавирусной инфекцией с помощью «Диуцифона» в апреле 2020-го. Он отметил, что лекарство отлично справлялось с иммунными нарушениями и самыми сильными легочными патологиями. Разработчик вещества призывал активировать процесс усовершенствования препарата.