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Число заражений коронавирусом в мире достигло 100 миллионов

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Фото: Danish Siddiqui / REUTERS

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире достигло отметки в 100 миллионов. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, ведущего статистику по пандемии COVID-19.

По последним данным, сообщается о 100 032 461 инфицированном. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США (25 335 606 человек). Также в пятерку антирейтинга вошли Индия (10 676 838), Бразилия (8 871 393), Россия (3 716 228) и Великобритания (3 700 235).

С начала пандемии, затронувшей 192 страны, от осложнений коронавируса умерли 2 149 385 пациентов, большинство из них — в США, Бразилии и Индии.

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