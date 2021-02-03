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Кремль оценил итоги испытаний «Спутника V»

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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Итоги третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V», опубликованные в медицинском журнале The Lancet, убедительно демонстрируют ее надежность и эффективность, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его оценку приводит РИА Новости в среду, 3 февраля.

«Это очень важная публикация, которая весьма убедительно продемонстрировала надежность и эффективность российской вакцины, кроме того, наверное, которая в том числе подтвердила и оправданность ускоренной регистрации этой вакцины в Российской Федерации», — сказал Песков.

Накануне в журнале Lancet появились данные о том, что результаты третьей фазы испытаний «Спутника V» продемонстрировали 91,6-процентную эффективность против коронавируса. В тестировании вакцины приняли участие 19 866 человек.

2 февраля глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что промежуточные результаты пострегистрационного исследования «Спутника V» демонстрируют высокую эффективность и безопасность препарата. В свою очередь директор разработавшего препарат центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что защитный эффект от вакцины может длиться более двух лет.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека.

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