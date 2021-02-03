ООН оценила новые данные об эффективности «Спутника V»

ООН оценила новые данные об эффективности российской вакцины «Спутник V», которые опубликовал медицинский журнал The Lancet. Об этом на брифинге заявил заместитель генсека организации Стефан Дюжаррик, его слова передает газета «Известия».

«Эта новость весьма приветствуется — о еще одной вакцине. И нам следует поприветствовать ученых во всем мире, которые сделали потрясающую работу в прошлом году», — подчеркнул дипломат. Он также добавил, что теперь ООН будет ждать официального одобрения препарата от ВОЗ, чтобы рассмотреть вопрос об использовании вакцины.

Ранее в ВОЗ поприветствовали данные о признании «Спутника V» эффективным. По словам представителя организации в России Мелиты Вуйнович, новые данные говорят о качестве препарата.

2 февраля в медицинском журнале The Lancet появились данные о том, что результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» продемонстрировали 91,6-процентную эффективность против коронавируса. В тестировании вакцины приняли участие 19 866 человек.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).