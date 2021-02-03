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Во Франции напомнили о единственном условии использования «Спутника V»

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Фото: Тимур Батыршин / РИА Новости

Во Франции напомнили о единственном условии использования российской вакцины «Спутник V» на территории ЕС. Она должна быть одобрена Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA), подчеркнул глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции Europe 1.

«У вакцин нет национальности. Важно, чтобы препарат был действенным», — добавил он. По мнению Ле Дриана, одобрение EMA — единственное препятствие для распространения препарата.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее также заявил, что вакцина не может распространяться на территории республики, пока российский производитель не подаст заявление на регистрацию препарата в европейские органы.

2 февраля в медицинском журнале Lancet появились данные о том, что результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» продемонстрировали 91,6-процентную эффективность против коронавируса. В тестировании вакцины приняли участие 19 866 человек. Канцлер Германии Ангела Меркель положительно оценила эти данные.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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