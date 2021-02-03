Макрон назвал условие использования «Спутника V» во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал условие использования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в стране. По его словам, вакцина не может распространяться на территории республики, пока российский производитель не подаст заявление на регистрацию препарата в европейские органы. Об этом сообщает РИА Новости.

В интервью телеканалу F1 французский лидер прокомментировал опубликованные в медицинском журнале The Lancet данные о российской вакцине. Макрон отметил, что они указывают на высокую эффективность «Спутника V».

Вместе с тем президент указал, что российский производитель должен направить французским властям разрешение о выходе на рынок, «это вопрос санитарной безопасности». По словам Макрона, как только это произойдет, российский препарат «в независимой манере рассмотрят с научной точки зрения» в Евросоюзе. «Это не политическое решение. Это научное решение», — подчеркнул президент Франции.

Ранее в медицинском журнале Lancet появились данные о том, что результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» продемонстрировали 91,6-процентную эффективность против коронавируса. В тестировании вакцины приняли участие 19 866 человек. Канцлер Германии Ангела Меркель положительно оценила эти данные.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).