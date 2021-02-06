В Германии задумались над «механизмом отключения» «Северного потока-2»

Власти Германии задумались над возможностью применения «механизма отключения» при эксплуатации газопровода «Северный поток-2», если Россия будет оказывать давление на Украину. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание WirtschaftsWoche, передает РИА Новости.

По информации издания, это механизм предполагает приостановку подачи газа с немецкой стороны. Как считает министерство иностранных дел Германии, это бы сделать для Москвы «практически невозможным» для России использование «Северного потока-2» в качестве рычага воздействия на Киев.

Газета пишет, что Берлин «не готов выйти из спорного проекта», поскольку даже с приходом к власти в США Джо Байдена ситуация не изменилась. «Однако сейчас обсуждается идея снабжения трубопровода механизмом отключения», — сообщает издание.

Ранее журналист агентства Bloomberg предрек, что с приходом нового правительства Германия откажется от «Северного потока-2». Отмечается, что через некоторое время между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом состоится «неприятный разговор» о России и газопроводе. По его мнению, Меркель «держится» за проект только для того, чтобы сохранить мир в своей коалиции с социал-демократами. «Северный поток-2» также позволяет ей «иметь козырь» на переговорах с американским лидером.

Ранее Ангела Меркель заявила, что готова вступить в переговоры с администрацией Джо Байдена касательно газопровода «Северный поток-2», но считает введение санкций против проекта «не лучшим путем» урегулирования вопроса.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за которой из проекта начали выходить европейские компании.