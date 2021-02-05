Макрон поддержал позицию Германии по «Северному потоку-2»

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал позицию канцлера Германии Ангелы Меркель по проекту «Северный поток-2» и подчеркнул необходимость укрепления энергетического суверенитета Европы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я разделяю то, что сказала госпожа канцлер. Наш приоритет в Европе – это обеспечить энергетический переход в соответствии с нашими обязательствами по сокращению выбросов CO2», — заявил Макрон в ходе пресс-конференции по итогам заседания совместного франко-немецкого совета по обороне и безопасности.

Он добавил, что позиции Франции и Германии в части укрепления энергетического суверенитета Европы скоординированы. «Наше стремление в том, чтобы ответить на проблему экологического перехода и укрепить европейский энергетический суверенитет», —добавил Макрон.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о готовности вступить в переговоры с администрацией президента США Джо Байдена касательно газопровода «Северный поток-2» после того, как новое руководство США намекнуло на возможность частично снять санкции. Сообщалось, что Вашингтон ожидает конкретных предложений от Германии.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за которой из проекта начали выходить европейские компании.