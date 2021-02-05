В Польше оценили шансы остановить завершение «Северного потока-2»

Эксперт польского Центра восточных исследований Шимон Кардащ оценил шансы остановить завершение газпровода «Северный поток-2». Свое мнение он высказал в интервью с изданием Interia, передает РИА Новости.

«Я не могу сказать со стопроцентной уверенностью, что "Северный поток-2" будет достроен, но мой интуитивный прогноз неизменен — все идет к завершению проекта», — заявил Кардащ. По его словам, немецкие политические и деловые круги все больше выражают приверженность проекту.

Специалист также выразил мнение, что задержка с завершением проекта не является большой проблемой для России, так как у нее есть транзитное соглашение с Украиной до 2024 года и альтернативные маршруты поставок газа. При этом он признал эффективность американских санкций, однако призвал не переоценивать их.

«Что еще должно произойти, чтобы Германия изменила свою позицию? Я действительно не знаю, раз после всех этих поворотов проект все еще жизнеспособен», — заключил эксперт.

Ранее немецкий политолог Александр Рар рассказал о борьбе канцлера ФРГ Ангелы Меркель за завершение строительства российского газопровода. По его мнению, газопровод будет достроен, Германия и Россия смогут сохранить лицо, но впереди ждут «новые испытания и баталии».

19 января США впервые реализовали санкционную угрозу в отношении компаний, задействованных в строительстве российского газопровода. Под удар попала баржа «Фортуна» и ее российский владелец. На этом фоне «Газпром» впервые признал, что строительство может быть отложено на неопределенный срок или даже при исключительных обстоятельствах остановлено навсегда.