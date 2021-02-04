Немецкий политолог рассказал о борьбе Меркель за «Северный поток-2»

Немецкий политолог, научный директор «Германо-российского форума» Александр Рар в разговоре с «МК» рассказал о борьбе канцлера ФРГ Ангелы Меркель за завершение строительства российского газопровода «Северный поток-2».

По его мнению, газопровод будет достроен, Германия и Россия смогут сохранить лицо, но впереди ждут «новые испытания и баталии». «Противники не успокоятся, будут использовать какие-то юридические инструменты, добиваться, чтобы газопровод функционировал только на половину своей проектной мощности», — заявил политолог.

Как считает Рар, в случае отмены российского проекта Германия бы сильно пострадала. «Берлину придется решать с Москвой вопросы компенсации, немцы погрязнут в судебных разбирательствах, кроме того, доверие к Германии со стороны России будет подорвано», — пояснил он.

Кроме того, эксперт призвал обратить внимание на работу официального Берлина по завершению постройки газопровода. «Меркель приходится нелегко. Оцените ту мужественную борьбу, которую правительство Германии ведет», — заключил Рар.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что судьба газопровода «Северный поток-2» решится в ближайшие недели или месяцы. Он не исключил, что на проекте будет поставлен крест, хотя и признал, что после смены власти Белый дом стал более открыт к диалогу.