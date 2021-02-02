В Госдуме приветствовали позицию вице-канцлера ФРГ по «Северному потоку-2»

Нет сомнений в том, что газопровод «Северный поток-2» будет достроен, заявил депутат Госдумы Игорь Ананских, приветствуя позицию вице-канцлера ФРГ, министра финансов Олафа Шольца. Об этом сообщает RT во вторник, 2 февраля.

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«Российская сторона всегда говорила, консорциум компаний, в том числе и "Газпром", тоже всегда говорили, что они будут достраивать "Северный поток-2"... Что касается позиции партнеров Германии: если они партнеры, значит, они должны быть заинтересованы в экономическом развитии Германии», — пояснил депутат.

По его словам, все заинтересованные лица должны определиться со своими позициями. Он подчеркнул, что и Германии следует выработать единое мнение относительно проекта.

Ранее Олаф Шольц выразил уверенность, что газопровод «Северный поток-2» будет достроен. В то же время он признал, что есть сложности, так как против проекта выступают многие важные партнеры Германии в ЕС и США.

Накануне власти Германии вступились за проект перед Францией, которая допустила расширение санкций в отношении России. Ранее за «Северный поток-2» вступился бывший канцлер Германии Герхард Шредер. По его словам, требования прекратить строительство газопровода не отражают позицию большинства немцев.

Ранее «Газпром» допустил, что строительство газопровода могут отложить на неопределенный срок, а при исключительных обстоятельствах — даже навсегда.