В Германии вступились за «Северный поток-2» перед Францией

В Германии вступились за проект газопровода «Северный поток-2» перед Францией, которая допустила расширение санкций в отношении России. Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что требование Парижа необоснованно и ошибочно. Об этом пишет РИА Новости.

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Политик пояснил, что остановка уже утвержденного проекта приведет к тому, что Германии придется платить компенсации за инвестиции в строительство. Кроме того, это выльется в повышение цен на газ для немецких потребителей и налогоплательщиков. Таким образом, жителям Германии придется нести ответственность за «российские проступки».

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что считает возможным расширение санкций Парижа в отношении Москвы. По его словам, ЕС не исключает их введения в отношении почти построенного газопровода из России в Германию.

Ранее сообщалось, что за «Северный поток-2» вступился бывший канцлер Германии Герхард Шредер. По его словам, требования прекратить строительство газопровода не отражают позицию большинства немцев. Он отметил, что «Северный поток-2» призван обеспечить энергетическую безопасность следующего поколения граждан ФРГ.