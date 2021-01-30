Бывший канцлер Германии вступился за «Северный поток-2»

Призывы прекратить строительство газопровода «Северный поток-2» не отражают мнение большинства немцев. С таким заявлением за проект вступился бывший канцлер Германии Герхард Шредер (Gerhard Schröder). Об этом в субботу, 30 января, сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на его интервью изданию Die Rheinische Post.

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По его словам, газопровод должен «обеспечить энергетическую безопасность следующего поколения» в свете отказа от атомных и угольных электростанций. Шредер считает, что сжиженный газ, который США стремятся поставлять в Германию, наносит ущерб окружающей среде, слишком дорогой и не так удобен в использовании.

«В плане энергетической политики мы отрубим сук, на котором сидим, если остановим строительство», — предостерег экс-канцлер.

29 января депутат бундестага Родерих Кизеветтер заявил, что прекращение строительства газопровода чревато серьезными рисками, в том числе из-за огромных компенсаций, которые Германия должна будет выплатить.

19 января Вашингтон впервые реализовал угрозу и ввел ограничения в отношении российской баржи «Фортуна», которую собирались использовать для завершения строительства «Северного потока-2». «Газпром» после этого впервые признал, что строительство могут отложить на неопределенный срок, а при исключительных обстоятельствах — даже навсегда.

Герхард Шредер является председателем совета директоров швейцарской компании Nord Stream 2 AG — оператора строительства газопровода «Северный поток-2», а также совета директоров компании «Роснефть».