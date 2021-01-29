В Германии назвали главные ошибки и риски в связи с «Северным потоком-2»

Правительство Германии совершило ряд ошибок, продвигая проект газопровода «Северный поток-2», но его прекращение чревато серьезными рисками. Таким мнением поделился депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер в интервью Deutsche Welle.

Парламентарий заявил, что главной ошибкой Берлина было то, что проект был с самого начала политическим. Он напомнил, что тогдашний канцлер Германии Герхард Шредер провел досрочные выборы и ушел работать в «Газпром». «Понятно, что если бывший канцлер Германии берет на себя столь важную функцию — это проект политический и потенциально скандальный», — сказал Кизеветтер.

Политик отмечает, что еще одним просчетом стало восприятие газопровода как сугубо двустороннего проекта, несмотря на то, что энергетические вопросы решаются на уровне всего Евросоюза. По его словам, это привело к недопониманию с другими членами ЕС. Кроме того, ФРГ совершила ошибку, не обсудив «Северный поток-2» с Украиной, Польшей и странами Балтии, интересы которых затрагивает этот проект.

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Тем не менее, Кизеветтер подчеркнул, что приостановить проект будет политически неверным шагом. «Во-первых, правительству ФРГ придется выплачивать огромные компенсации. Во-вторых, это станет нарушением договора», — заявил он. Кроме того, по мнению политика, у Германии будет гораздо больше влияния на Россию в случае завершения строительства газопровода. Кизеветтер предположил, что Берлин сможет увязать поставки газа с политическими вопросами, например, урегулированием украинского кризиса, действиями России в Сирии и Ливии, и так далее.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за которой из проекта начали выходить европейские компании.

19 января 2021 года Вашингтон впервые реализовал угрозу и ввел ограничения в отношении российской баржи «Фортуна», которую собирались использовать для завершения строительства. «Газпром» после этого впервые признал, что строительство могут отложить на неопределенный срок, а при исключительных обстоятельствах — даже навсегда.