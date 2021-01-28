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Госдума и бундестаг объединятся для борьбы с санкциями по «Северному потоку-2»

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Фото: Anton Vaganov / Reuters

Глава комитета Госдумы Павел Завальный сообщил, что комитет Госдумы по энергетике и комитет и бундестага по экономике и энергетике объединятся для борьбы с санкциями США по газопроводу «Северный поток-2». Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, пока давления нет, но существует предложение администрации президента США Джо Байдена приостановить реализацию проекта и еще раз обсудить со своими союзниками, в том числе из Евросоюза и немецкими коллегами, целесообразность и необходимость продолжения его строительства.

Завальный отметил, что общая позиция в том, что проект должен быть завершен, и что он нужен Германии и другим странам Европы для достижения экологических целей. Он подчеркнул, что комитет будет оказывать сопротивление попыткам по приостановке реализации этого проекта.

Ранее Завальный заявил, что «Северный поток-2» будет завершен, несмотря на сложности. По его словам, геополитические амбиции США и желание Вашингтона наводнить Европу своим сжиженным природным газом (СПГ) будут «некоторым препятствием» в завершении строительства газопровода, однако в конечном итоге объект все равно будет построен.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешала, в частности, угроза санкций со стороны США, из-за которой из проекта начали выходить европейские компании.

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