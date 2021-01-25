Немецкий политик предрек Европе «полное одиночество» без России

Бывший премьер-министр Бранденбурга, представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиас Платцек предрек Европе «полное одиночество» без России. Он высказался о важности возобновления отношений между Москвой и Брюсселем в интервью Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND).

Немецкий политик призвал начать работу над совместной «архитектурой безопасности» с Россией на равных условиях.

По его словам, если этого не произойдет, Европа может подтолкнуть страну к дальнейшему сближению с Китаем. «Потом, если в США снова изберут "неправильного" президента — а такое может произойти — мы, европейцы, можем внезапно оказаться в полном одиночестве в этом мире», — заявил Платцек.

Он также добавил, что странам Евросоюза не удастся решить стоящие перед ними вопросы без участия России. В сферу насущных вопросов, по его мнению, входит изменение климата, борьба с терроризмом, проблема беженцев, безопасность на Ближнем и Среднем Востоке, а также разоружение. «Между нами и Россией нет океана. И одного этого уже достаточно, чтобы заботиться об улучшении отношений», — пояснил Платцек.

Политик призвал переосмыслить санкционную политику в отношении Москвы, так как ограничения «нанесли ущерб обеим сторонам» и привели не только к ухудшению политических отношений, но и к росту угрозы военного обострения.

Главы МИД стран Евросоюза 25 января обсудят возможность введения новых санкций против России. При этом представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано отметил, что решение о введении санкций всегда принимается только в случае единогласной поддержки всеми странами-участницами объединения.

Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал немедленно заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2» и ввести новые санкции в отношении России из-за ареста Алексея Навального. Депутаты потребовали его освобождения, а также ужесточения антироссийских санкций.