В Германии сотрудники патронажной службы отказались от прививки и были уволены

Семь сотрудников патронажной службы в Германии отказались делать прививки от коронавируса и были уволены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на таблоид Bild.

Инцидент произошел в немецкой земле Саксония-Анхальт. Согласно данным издания, глава патронажной службы Рене Виллмер обсудил с сотрудниками вакцинацию и предоставил им два дня на принятие решения. В конечном итоге они отказались делать прививки, в результате чего их решили уволить.

Глава службы объяснил подобные действия тем, что намерен сделать все для защиты пациентов, так как считает это своим моральным долгом. Отмечается, что это первый подобный случай увольнения за отказ от вакцинации в Германии.

«Я не противница вакцинации. Я просто хотела подумать еще пару дней. Ставить сроки, когда дело касается таких личных вопросов, — это наглость», — рассказала одна из попавших под увольнение сотрудниц. Работники намерены обратиться в суд по трудовым конфликтам.

Ранее авиапассажирам в Германии запретили садиться в самолет без специальных масок с повышенной степенью защиты.