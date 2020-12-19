В Германии признали преимущества российской вакцины от коронавируса

В Германии признали преимущества вакцин от коронавируса на основе аденовируса, к числу которых относится и российский препарат «Спутник V». Президент немецкого общества вирусологов, профессор Гейдельбергского университета Ральф Бартеншлагер заявил, что в сравнении с РНК-вакцинами их легче перевозить. Его слова публикует РИА Новости в субботу, 19 декабря.

«В таких странах, к примеру, как Германия, не должно возникнуть серьезных проблем с транспортировкой [РНК-вакцин], DHL и Lufthansa располагают достаточным количеством холодильных камер и смогут перевозить вакцину при минус 70 градусах. Для многих других стран это, однако, вообще не реализуемо», — пояснил он.

По словам Бартеншлагера, в этих случаях выгоднее использовать вакцины на основе аденовируса, поскольку их «не надо так охлаждать и можно подвергать способу мягкой сушки».

Ранее сообщалось, что срок иммунитета против коронавируса, который будет создавать российская вакцина «Спутник V», составит более двух лет. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.