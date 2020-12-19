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Мурашко озвучил планы Минздрава по вакцинации россиян

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Планируется, что вакцинация от коронавируса охватит около 60 процентов россиян. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости в субботу, 19 декабря.

«60 процентов населения, взрослого населения, мы планируем под вакцинацию», — сказал Мурашко в фильме Наили Аскер-заде на канале «Россия 1».

Ранее 19 декабря сообщалось, что число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки возросло на 28 209. Общее количество случаев заболевания COVID-19 составило 2 819 429.

Также за последние 24 часа скончались 585 пациентов с коронавирусом. Всего в стране зафиксировано 50 347 летальных исходов при COVID-19.

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