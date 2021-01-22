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В Германии запретили садиться в самолет без специальной маски

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Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Авиапассажирам в Германии запретили садиться в самолет без специальных масок с повышенной степенью защиты. Об этом со ссылкой на немецкую авиационную ассоциацию (BDL) сообщает NDR.

Начиная с 1 февраля все пассажиры старше шести лет обязаны будут носить маски респираторного типа FFP2 или N95: такие носят хирурги во время операций. В аэропортах их тоже будет запрещено снимать.

Такие маски обеспечивают более надежную защиту, чем стандартные медицинские маски. Отмечается, что простые одноразовые маски использовать будет запрещено, как и многоразовые, включая самодельные. Нельзя будет совершить авиаперелет и в специальном пластиковом щите на лице, который порой используют как средство защиты.

В конце декабря сообщалось, что беременная россиянка сорвала вылет самолета из Екатеринбурга в Москву, отказавшись надеть маску: женщину в итоге сняли с рейса, а взлет пришлось отложить на час.

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