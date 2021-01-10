В США самолет вынужденно сел из-за поддерживающих Трампа пассажиров

В США самолет авиакомпании Delta Airlines вынужденно сел из-за пассажиров, которые в разговоре выразили поддержку действующему президенту страны Дональду Трампу. Видео из аэропорта опубликовано в Twitter.

«Delta Airlines выкинула сторонников Трампа с самолета за личную беседу», — написал автор видео. На опубликованных кадрах мужчина в маске спорит с женщиной, которая снимает его на телефон, и говорит ей, что Трамп — лучший президент, который был в Америке за все время. Другая женщина, которую, по всей видимости, высадили с рейса вместе с этим мужчиной, сидит в зале ожидания и плачет.

Пользователи в комментариях отметили, что происходящее на видео — это дискриминация. Кроме того, они отметили, что такие меры носят тоталитарный характер.

Ранее компания Apple удалила из своего онлайн-магазина популярное среди сторонников президента США Дональда Трампа приложение Parler. Как заявили в Apple, компания «всегда поддерживала различные точки зрения», однако в App Store «нет места угрозам применения насилия и противоправной деятельности». 9 января Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа с многомиллионной аудиторией.

Блокировки начались после восстания, которое сторонники Трампа устроили 6 января. Они ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенату и палате представителей пришлось прервать заседание, на котором планировалось утвердить итоги голосования коллегии выборщиков. В результате протеста погибли пять человек.