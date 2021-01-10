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Германия усилила охрану Бундестага после штурма Капитолия

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Фото: SHANNON STAPLETON / Reuters

Полиция Берлина усилила охрану здания парламента Германии после беспорядков в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Bild am Sonntag.

По данным газеты, с соответствующим предложением выступил председатель Бундестага Вольфганг Шойбле. В письме к германским депутатам он сообщил, что попросил министерство иностранных дел представить доклад о событиях в Вашингтоне.

Также Шойбле пообещал обсудить с федеральными и земельными властями, какие выводы нужно сделать для обеспечения защиты Бундестага. В берлинской полиции ранее сообщили об усилении мер безопасности на фоне беспорядков в США.

Ранее сообщалось, что Федеральная прокуратура США арестовала троих участников штурма здания Капитолия в Вашингтоне, в том числе Джейкоба Энтони Ченсли, также известного как Джейк Анджели, участвовавшего в протестах в костюме викинга. По данным прокуратуры, так называемый 32-летний «шаман QAnon» из Аризоны был арестован в субботу, 9 января. Он обвиняется в умышленном проникновении или пребывании в здание с ограниченным доступом без законных полномочий, а также в насильственном проникновении и нарушении общественного порядка на территории Капитолия.

Штурм здания Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего президента США Дональда Трампа, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.

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