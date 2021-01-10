Штурм Капитолия в Вашингтоне сравнили с событиями в Донбассе

Журналист The New York Times Эндрю Хиггинс сравнил штурм здания Капитолия в Вашингтоне с событиями в Донбассе в 2014 году. Материал опубликован на сайте издания.

По мнению Хиггинса, люди, которые принимали участие в беспорядках в США, во многом похожи на ополченцев, участвовавших в событиях на востоке Украины в 2014 году. Журналист обращает внимание на схожую с военной форму одежды и «флаги давно умерших и, как мы все предполагали, благополучно похороненных дел». Среди подобных знамен донецких ополченцев автор материала называет флаги СССР, Российской Империи и Конфедеративных Штатов Америки.

Однако наибольшим сходством между участниками событий в Вашингтоне и Донбассе Хиггинс считает «уверенность, непоколебимую убежденность в том, что, что бы ни говорили другие или закон, правда на их стороне».

Штурм здания Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего президента США Дональда Трампа, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.

Конфликт в Донбассе продолжается более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране.