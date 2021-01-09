На Украине призвали переоценить Евромайдан после штурма Капитолия

После штурма Капитолия и беспорядков в Вашингтоне США должны дать справедливую оценку Евромайдану в 2013-2014 годах на Украине. Об этом говорится в заявлении украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», опубликованном на их официальном сайте.

В пресс-релизе утверждается, что страна обязана изменить свой подход к внешней политике в отношении других стран. США стоит признать, что вмешательство во внутриполитические процессы, к которому нередко там прибегают, а также попытки установить внешнее управление и поддержать радикальные силы — недопустимы.

Кроме того, по мнению партии, США следует не мешать, а помочь в преодолении последствий Евромайдана, за которые Украина расплачивается до сих пор. «Двойные стандарты в американской политике больше неприемлемы» — настаивают в «Оппозиционной платформе — За жизнь».

Штурм здания Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего президента США Дональда Трампа, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.

Евромайдан — массовые антиправительственные выступления, которые проходили зимой 2013-2014 года на майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве и в других городах и закончились свержением президента Виктора Януковича. В ходе столкновений протестующих с силовиками погибли более 100 человек.