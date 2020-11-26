Обвиняемый в убийствах на Майдане экс-беркутовец решил вернуться в полицию

Бывший боец спецподразделения МВД Украины «Беркут» Александр Маринченко, обвиняемый в убийствах участников Евромайдана в 2014 году, решил вернуться в полицию и пытается через суд восстановиться на службе. Об этом hromadske рассказал его адвокат Стефан Решко.

Защита Маринченко подала иск в Окружной административный суд Киева. «Его уволили из-за прогула якобы в связи с тем, что он после 29 декабря не вышел на работу. А он после 29 декабря был доставлен под контролем Украины к линии разграничения с ЛДНР», — пояснил Решко.

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Второй экс-беркутовец, вернувшийся на Украину после обмена с самопровозглашенными республиками Донбасса, Сергей Тамтура, к тому времени уже сам уволился из полиции.

«Маринченко был [в полиции], его просто отстранили от должности, но не уволили. Поэтому все время он продолжал считаться полицейским», — утверждает Решко.

Пять бывших беркутовцев — Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Олег Янишевский, Александр Маринченко и Сергей Тамтура — обвиняются в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. 29 декабря 2019 года их передали в рамках обмена пленными с Донбассом. В феврале 2020 года Маринченко и Тамтура вернулись в Киев.

Евромайдан — массовые антиправительственные выступления, которые проходили зимой 2013-2014 года на майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве и в других городах и закончились свержением президента Виктора Януковича. В ходе столкновений протестующих с силовиками погибли более 100 человек.