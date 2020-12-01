Подсчитан размер помощи Украине от Европы

Евросоюз подсчитал размер финансовой помощи, оказанной Украине с 2014 года. Он составляет 16,5 миллиарда евро, говорится в докладе, посвященном имплементации соглашения об ассоциации Киева с ЕС, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

Помощь оказывалась в основном в виде грантов и займов и предназначалась для поддержки проводимых на Украине структурных реформ. В частности, одним из основных условий интеграции с ЕС называлось создание специализированных ведомств по борьбе с коррупцией.

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В докладе приводятся слова еврокомиссара по вопросам расширения и политике добрососедства Оливера Вархели о том, что ЕС продолжит поддерживать Украину и проводимые в ней изменения — в том числе и затем, чтобы смягчить последствия вызванного пандемией коронавируса финансового кризиса.

Соглашение об ассоциации Украины с ЕС должно было быть подписано осенью 2013 года, однако процедура была отложена, что послужило главной причиной протестов, вылившихся в Евромайдан. Впоследствии документ был разделен на две части — политическую и экономическую — и подписан в 2017-м.

В конце сентября ЕС заявил о готовности предоставить Украине очередной транш финансовой помощи на 1,2 миллиарда евро при условии проведения реформ в сферах госуправления и верховенства права. При этом Международный валютный фонд (МВФ) в конце ноября отказался выделять транш. Его возможный размер не указывался.