Стало известно о планах признать неконституционным закон Украины о рынке земли

Закон об открытии рынка земли на Украине планируют признать неконституционным. Об этом сообщает Vesti.ua.

Как стало известно изданию от своего источника, в Конституционном суде готовится решение о признании документа не соответствующим основному закону страны. Решение подготовил судья Игорь Слиденко, который действует в интересах партии «Батькивщина» бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко.

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В мае 48 депутатов Верховной Рады, большинство которых представляло «Батькивщину», обратились в Конституционный суд с требованием дать оценку земельной реформе. Тимошенко таким образом хочет завоевать благосклонность электората сельскохозяйственных районов, отмечает Vesti.ua.

31 марта Верховная Рада приняла закон об открытии земельного рынка с 1 июля 2021 года. На Украине почти 20 лет действует мораторий на продажу сельскохозяйственных угодий. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в парламенте, заявлял, что принятие закона необходимо для получения помощи от Международного валютного фонда.

При этом большинство украинцев боятся, что землю скупят олигархи и иностранцы. Тимошенко заявила, что Зеленский сдал Украину, а закон был принят по-воровски. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал закон антиукраинским. «Посягнув на национальное достояние родной страны, этот человек не имеет права говорить о ее территориальной целостности», — заявил Пушилин о Зеленском.