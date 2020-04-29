ДНР обвинила Зеленского в подписании «антиукраинского» закона о земле

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин обвинил президента Украины Владимира Зеленского в подписании «антиукраинского» закона об открытии рынка земли. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

«Посягнув на национальное достояние родной страны, этот человек не имеет права говорить о ее территориальной целостности», — заявил Пушилин.

По его словам, «громогласные заявления о возврате Донбасса» — это попытка вернуть под юрисдикцию Киева «плодородные, богатые земли Донецкого края». «Им не люди нужны, им нужна наша территория», — уверен Пушилин.

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Глава ДНР добавил, что «украинская власть продолжает планомерно уничтожать бывшее некогда суверенное государство». «Физическое истребление своего народа, финансовое рабство, а теперь вот и продажа земли — это далеко не все методы, на которые способен киевский режим», — заявил Пушилин.

Он призвал жителей подконтрольной Киеву территории осознать «весь масштаб украинской трагедии».

28 апреля Зеленский подписал закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года. Большинство украинцев выступают против этого, опасаясь, что землю скупят олигархи и иностранцы.

Часть территории Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти на Украине в 2014 году. Киев попытался вернуть их силой и обвиняет Россию в оккупации и поддержке сепаратизма. Москва отвергает претензии.

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