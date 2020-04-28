Зеленский подписал закон об открытии рынка земли

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об открытии в стране рынка земли с 1 июля 2021 года. Информацию об этом опубликовала пресс-служба главы государства.

Зеленский заявил, что Украина ждала этот закон со времени обретения независимости. По его словам, с открытием рынка земли для украинцев наступил исторический момент.

Согласно тексту законопроекта, до 2024 года землю смогут приобретать только физические лица, а с 2024 и юридические. Устанавливаются ограничения на количество земли, которое можно приобрести в одни руки. Иностранцам и лицам без гражданства запрещено покупать землю и доли в компаниях, приобретающих ее.

Верховная Рада приняла закон, который открывает рынок земли, 31 марта. За документ проголосовали 259 депутатов. Мораторий на продажу сельскохозяйственных угодий действует почти 20 лет. За это время его продлевали десять раз. Зеленский в парламенте просил проголосовать за документ, поскольку это необходимо для получения помощи от Международного валютного фонда. Большинство граждан выступают против открытия земельного рынка, опасаясь, что землю скупят олигархи и иностранцы.

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