Януковичу из-за неявки в суд назначили бесплатного адвоката по делу о Майдане

Печерский районный суд Киева назначил бывшему президенту Украины Виктору Януковичу бесплатного адвоката по делу о расстреле Евромайдана. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокаты бывшего главы государства не явились в зал суда в назначенное время, поэтому судья предложил назначить Януковичу государственного защитника. Отмечается, что суд рассмотрит ходатайство о повторном заочном избрании меры пресечения в виде ареста по делу Майдана, так как Киевский апелляционный суд ранее отменил заочный арест Януковича.

8 декабря Янукович сам изъявил желание с помощью видеосвязи поучаствовать в судебном заседании по делу о расстреле Евромайдана. Он обратился в Печерский районный суд Киева «с требованием обеспечить его личное участие путем видеоконференции в процессе по рассмотрению ходатайства офиса генпрокурора об избрании ему меры пресечения в деле Майдана». Защита отметила, что ранее Киевский апелляционный суд отменил «незаконное и необоснованное решение» об аресте Януковича, и теперь вновь обвинение требует заключить его под стражу.