Янукович захотел поучаствовать в суде по делу о расстреле Майдана

Бывший президент Украины Виктор Янукович захотел с помощью видеосвязи поучаствовать в судебном заседании по делу о расстреле Евромайдана, передает ТАСС.

Он обратился в Печерский районный суд Киева «с требованием обеспечить его личное участие путем видеоконференции в процессе по рассмотрению ходатайства офиса генпрокурора об избрании ему меры пресечения в деле Майдана», рассказали в адвокатском объединении «Авер Лекс», юристы которого представляют интересы экс-президента.

Материалы по теме «Я украинец второго сорта» Вербовщик «Правого сектора» сидит в российской тюрьме. Что он думает о русофобии и Майдане? Цена безволия Шесть лет назад Янукович бежал в Россию. Почему он потерял власть и обрек Украину на кровопролитие?

Защита отметила, что ранее Киевский апелляционный суд отменил «незаконное и необоснованное решение» об аресте Януковича, и теперь вновь обвинение требует заключить его под стражу.

Адвокаты также требуют заслушать в суде «всех потерпевших, которых уже на протяжении шести лет прокуратура вводит в заблуждение».

Один из защитников Януковича, Виталий Сердюк, добавил, что суду будут переданы «15 томов материалов, подтверждающих причастность к расстрелам на Майдане реальных убийц — представителей постмайданной власти».

В мае Печерский районный суд Киева заочно арестовал Януковича по делу об организации массовых убийств в феврале 2014 года на майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве. В ноябре апелляционный суд отменил это решение, сославшись на процессуальные нарушения и то, что экс-президента нет в базе розыска Интерпола.

Ранее Янукович был признан виновным в государственной измене и пособничестве в развязывании и ведении агрессивной войны и заочно приговорен к 13 годам тюрьмы.

Евромайдан — массовые антиправительственные выступления, которые проходили зимой 2013-2014 года на майдане Незалежности в Киеве и в других городах и закончились свержением Януковича. В ходе столкновений протестующих с силовиками погибли более 100 человек.