Apple удалила из своего магазина популярное у сторонников Трампа приложение

Компания Apple удалила из своего онлайн-магазина популярное среди сторонников президента США Дональда Трампа приложение Parler. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на представителя компании.

Как заявили в Apple, компания «всегда поддерживала различные точки зрения», однако в App Store «нет места угрозам применения насилия и противоправной деятельности». При этом, указали в компании, Parler «не принял адекватных мер для решения проблемы распространения этих угроз безопасности», поэтому приложение будет заблокировано до «разрешения этих проблем».

Ранее компания Google заблокировала приложение Parler в своем онлайн-магазине Google Play. Согласно заявлению Google, на платформе появлялись призывы к насилию. В компании пообещали вернуть Parler, если компания изменит правила модерации.

9 января Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа. Согласно заявлению соцсети, аккаунт главы государства @realDonaldTrump был заморожен на постоянной основе из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Кроме того, руководство Twitter пообещало заблокировать аккаунт любого пользователя, предоставившего слово президенту США.

Блокировки Трампа начались после восстания, которое его сторонники устроили 6 января. Они ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги голосования коллегии выборщиков. Согласно этим результатам на президентских выборах победил демократ Джо Байден. В результате протеста погибли пять человек. Руководства соцсетей сочли несоответствующим правилам видео, в котором Трамп обратился к протестующим, призвал их прекратить восстание и идти домой, но заявил, что у него украли выборы.