Google заблокировала популярную среди сторонников Трампа соцсеть

Компания Google заблокировала в своем-онлайн магазине социальную сеть Parler, которую часто используют сторонники действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Согласно заявлению Google, на платформе появлялись призывы к насилию. В компании потребовали от руководства социальной сети изменить правила модерации на платформе. Отмечается, что данное приложение пользовалось популярностью у сторонников Трампа, которых заблокировали в Twitter.

Корпорация Apple,в свою очередь, также потребовала ужесточить правила публикации контента на площадке, и пригрозила удалить сервис из своего онлайн-магазина.

Ранее социальная сеть Twitter бессрочно заблокировала аккаунт действующего президента Дональда Трампа. Согласно заявлению соцсети, аккаунт главы государства @realDonaldTrump был заморожен на постоянной основе из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию».