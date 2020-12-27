Беременная россиянка сорвала вылет самолета отказом надеть маску

Беременная россиянка сорвала вылет самолета из Екатеринбурга в Москву, отказавшись надеть маску. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщили E1 в аэропорту Кольцово.

Как отметили в пресс-службе авиагавани, из-за инцидента на борту вылет задержали на час, а женщину сняли с рейса по решению командира воздушного судна.

Один из пассажиров самолета пожаловался журналистам, что из-за случившегося у него едва не сорвался дальнейший перелет из Москвы в Турцию. «Рейс "Победы" тетя задержала, (...) пришлось полиции ее снимать. Только в Москву прилетели, а у нас трансфер на Стамбул», — рассказал мужчина.

По данным портала, всего на борту находились 167 пассажиров. В отношении нарушительницы будет составлен административный протокол.

Ранее сообщалось, что чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина устроила скандал в самолете из-за отказа надеть маску. По словам спортсменки, причиной стало то, что она решила выпить воды и сняла средство защиты, за что стюардессы начали делать ей замечания.