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Чемпионка мира по боксу устроила скандал в самолете

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Фото: @ragozinanatalya_official

Чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина устроила скандал в самолете из-за отказа надеть маску. Об этом она рассказала в Instagram.

Рагозина вступила в словесную перепалку со стюардессой. По ее словам, причиной стало то, что она решила выпить воды и сняла маску, за что стюардессы начали делать ей замечания. «Она решила, что главная. Всем надо настроение испортить, неважно, в бизнесе ты или в экономе. Такое чувство, всех набрали по объявлению», — заявила спортсменка.

Рагозина провела 22 боя и одержала 22 победы, из которых 12 — нокаутом. Она завоевала золотую медаль на чемпионате мира 1999 года, также на счету спортсменки две победы на первенствах Европы.

В июне прошлого года вратарь петербургского «Зенита» Андрей Лунев устроил скандал в аэропорту Внуково. Издание Baza сообщало, что вратарь был пьян и вел себя вызывающе. Из-за этого футболиста отказались пускать на борт самолета, следующего в Санкт-Петербург.

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