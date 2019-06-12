«Зенит» отреагировал на скандал с пьяным футболистом в аэропорту

Петербургский «Зенит» отреагировал на скандал, устроенный вратарем команды Андреем Луневым в аэропорту Внуково. Об этом сообщают РИА Новости.

По информации пресс-службы сине-бело-голубых, конфликт исчерпан. В клубе заявили, что ситуацию спровоцировал сотрудник аэропорта, чьи действия могли привести к опозданию вратаря на рейс. «Сотрудник, видимо, решил найти самый простой способ решить рабочие трудности», — добавили в «Зените».

Отмечается, что Лунев заплатил административный штраф в размере тысячи рублей за брань в общественном месте и улетел в Петербург другим рейсом.

О задержании Лунева стало известно ранее 12 июня. Telegram-канал Baza сообщил, что вратарь был пьян и вел себя вызывающе. Из-за этого футболиста отказались пускать на борт самолета, следующего в Санкт-Петербург. По информации РЕН ТВ, в крови голкипера при медицинском освидетельствовании было обнаружено 0,77 промилле алкоголя.

Лунев выступает за «Зенит» с 2016 года. В его активе 7 матчей за сборную России, в которых он пропустил 14 мячей.

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