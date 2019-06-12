Устроивший скандал в аэропорту российский футболист объяснился

Вратарь петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал скандал, устроенный им в аэропорту «Внуково». Его слова приводит РЕН ТВ.

Лунев рассказал, что его самолет должен был улететь, а сотрудник аэропорта тянул время. «Я резко отреагировал, сказал, что надоело. У нас задача была уехать и все, мы никого не трогали, никому не мешали», — заявил он. По словам футболиста, он специально брал билет на ближайший рейс и рассчитывал прилететь в Петербург как можно скорее.

Вратарь назвал сотрудников Внуково виновными в случившемся. «Слово за слово, он тянул, тянул, и потом я просто на эмоциях...» — добавил он.

О задержании Лунева стало известно ранее 12 июня. Telegram-канал Baza сообщил, что вратарь был пьян и вел себя вызывающе. Из-за этого футболиста отказались пускать на борт самолета, следующего в Санкт-Петербург. В крови голкипера при медицинском освидетельствовании было обнаружено 0,77 промилле алкоголя. Лунев заплатил штраф в размере тысячи рублей.

Лунев выступает за «Зенит» с 2016 года. В его активе также 7 матчей за сборную России, в которых он пропустил 14 мячей.

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