Пассажирка выкатившегося за посадочную полосу самолета рассказала о случившемся

Пассажирка самолета, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) во Внуково, рассказала подробности случившегося. Своими наблюдениями Альбина поделилась в беседе с «Лентой.ру».

По словам девушки, на борту не было паники, люди отнеслись к ситуации спокойно. «У нас все хорошо, мы приземлились немного не туда. Но пострадавших нет», — пояснила она.

Россиянка добавила, что полет прошел нормально, об инциденте пассажирам объявили сразу после посадки. После этого людей около получаса держали на борту, пока буксировщик не вернул судно на полосу. Затем к самолету подъехал автобус, и всех путешественников доставили в аэропорт.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании «Якутия», прилетевший из Нерюнгри в Москву, выкатился на 20 метров за пределы ВПП. На борту воздушного судна находились 116 человек, в том числе 109 пассажиров. Аэропорт после случившегося не закрывался.

Ранее в пятницу, 25 декабря, сообщалось, что грузовой Ту-204, выполнявший рейс Лейпциг — Москва, приготовился к аварийной посадке. Известно, что позже самолет экстренно приземлился на запасном аэродроме в Нижнем Новгороде. По предварительной информации, у воздушного судна отказал автопилот.

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